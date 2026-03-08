「エヴァ」新作短編アニメ、盗撮映像削除申請中にアクセス権を誤送信・盗撮者がSNS上へ拡散「作業工程の人的ミス」企画会社が謝罪
【モデルプレス＝2026/03/08】株式会社カラーが3月7日、公式サイトを更新。『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」において上映された短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』の現地盗撮映像の削除対応作業中、SNS上へ公式映像が不当に拡散されたことについて謝罪した。
公式サイトでは「『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーションのSNS上での流出について 」と題し、「かねてより、『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」（2026年2月21日〜23日開催）において上映された短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』の現地盗撮映像の削除対応作業を進めて参りました。当該映像は会場限定上映としてご用意しており、無断での撮影・公開を固くお断りしてきたものでありますが、それを無視した一部の来場者による盗撮および違法アップロードが横行してしまっていることを受け、2月21日夜より、SNS上に投稿された違法投稿に対して削除申請の通報業務をおこなって参りました」と発表。
しかし「Xへの削除申請の際、映像の著作権を証明するために記述したアクセス情報が、Xの仕様により、盗撮映像を投稿したアカウント側に開示されました。その結果、本来社外に提供するつもりではなかった公式データが一時的に外部からアクセス可能な状態となり、2026年3月7日（土）早朝、データをダウンロードした盗撮映像投稿者から、XをはじめとするSNS上へ公式映像が不当に拡散されるという事態を招いてしまいました」と報告した。
事態発覚後は即時データ削除を実施したというが、「本件は、担当者の作業工程における人的ミスであり、X上での削除申請仕様への理解不足や誤認によって、盗撮映像投稿者へ公式データを開示してしまったことに起因いたします。作業責任は株式会社カラーにあり、事態を大変重く受け止め、至急対応、収束に努めております」と謝罪。
最後には「弊社といたしましては、本件を重く受け止め、事実関係の確認および原因の精査を進めるとともに、再発防止に向けた対応を検討して参ります。今後も関係各所と連携しながら、適切な対応に努めて参ります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
また、同日エヴァンゲリオンの公式Xは「『30周年記念フェス EVANGELION:30+；』にて上映された短編アニメーションを、カラー公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました」と発表。「現在、イベント時の盗撮・流出による違法映像の視聴、並びにSNS拡散防止対応に大変苦慮しております。よろしければ是非、カラー公式YouTubeチャンネルでのご視聴をいただけますと幸いです」と株式会社カラーの公式YouTubeチャンネル上に映像を公開した。（modelpress編集部）
◆株式会社カラー、違法拡散受けYouTubeへ映像公開
また、同日エヴァンゲリオンの公式Xは「『30周年記念フェス EVANGELION:30+；』にて上映された短編アニメーションを、カラー公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました」と発表。「現在、イベント時の盗撮・流出による違法映像の視聴、並びにSNS拡散防止対応に大変苦慮しております。よろしければ是非、カラー公式YouTubeチャンネルでのご視聴をいただけますと幸いです」と株式会社カラーの公式YouTubeチャンネル上に映像を公開した。（modelpress編集部）
