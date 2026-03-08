MEGBABY、美ボディ大胆開放の水着姿2種披露 ハワイ満喫ショットに「攻めてる」「努力の賜物」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】モデルで実業家のMEGBABYが3月7日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着姿を公開した。
【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「ハンコックみたい」大胆切り込み入ったSEXY水着姿
「久しぶりのHawaii 」とハワイを訪れたことを報告したMEGBABYは「この日のためにトレーニングしてたから久しぶりに水着で撮影もしてみた」とコメント。ボトムのサイドが紐になっている赤と白のチェック柄のセパレート水着姿を公開し、美しいスタイルを見せている。
また、「さすがに最後のハンコックみたいな水着は勇気なくて1枚だけ記念に」と記し、ヘソ下までの深いVの切れ込みが入った黒い水着姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「女神級の美しさ」「綺麗すぎて眩しい」「努力の賜物」「攻めてる」などと反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
