ちいかわの瞳になれる♡アンジョルノ新作カラコン登場！全4色ラインナップを紹介

人気イラストレーター・ナガノ氏が描く『ちいかわ』と、カラーコンタクトブランド「アンジョルノ」がコラボしたマンスリーカラコン第二弾が登場。見た瞬間にわかる可愛らしさと、日常使いしやすい自然なデザインを両立した全4カラーがラインナップされています。ふと鏡を見た瞬間、少し気分が上がるような“ちいかわの世界観”を瞳にぎゅっと閉じ込めたデザインが魅力。毎日のメイクやおしゃれにそっと寄り添う、新しいカラコンに注目です♪

ちいかわの世界観を瞳に閉じ込めて

粧美堂より発売される「アンジョルノ ちいかわデザイン」は、人気作品『ちいかわ』のキャラクターをイメージしたマンスリーカラーコンタクトレンズです。

見た瞬間に心がときめく可愛さと、日常でも使いやすい自然な発色を両立しているのがポイント。

装着した瞬間に気分が上がるようなデザインで、鏡を見るたびにちょっと嬉しい気持ちになれるアイテムです♪

販売価格は2,200円（税込）。1箱2枚入りで、1カ月交換タイプのマンスリーカラコンとして展開されます。

選べる全4カラーのラインナップ



ちいかわピンク



ほんのり甘く可愛らしい印象のピンクカラー。やさしい発色で瞳をふんわり華やかに見せてくれます。

ハチワレグレージュ



透明感のある落ち着いたグレージュカラー。ナチュラルに瞳の印象をアップさせたい方におすすめ。

うさぎブラウン



温かみのあるブラウンカラーで、普段使いしやすい万能タイプ。柔らかな瞳を演出します。

モモンガグレー



クールな雰囲気のグレーカラー。さりげない個性をプラスしたい方にぴったりです。

今回のレンズデザインは、キャラクターの雰囲気をイメージした4種類。それぞれキャラクターの空気感を感じられるカラーで、毎日のメイクやコーデに合わせて楽しめます♡

毎日が少し楽しくなるカラコン♡

ちいかわのやさしく可愛い世界観を瞳で楽しめる「アンジョルノ ちいかわデザイン」。

自然に盛れるカラーと、日常使いしやすいマンスリータイプで、毎日のメイクやおしゃれをより楽しくしてくれます。

キャラクターの魅力をさりげなく取り入れられるのも嬉しいポイント。鏡を見るたびにちょっと気分が上がる、そんなカラコンで毎日のおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡