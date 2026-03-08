40ºÐ¡¦µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥á¥¤¥¯¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´Á³40¤Ë¸«¤¨¤ó¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¿40¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖELLE Japan¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿µÜºê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Á³40¤Ë¸«¤¨¤ó¡ª¡×ÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥»¥ê¡¼¥Ì¡Ù2026¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼²ñ¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤È²ñ¾ì¤ÇµÜºê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÜºê¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¿´¶¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤â»÷¹ç¤¦ ¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´Á³40¤Ë¸«¤¨¤ó¡ª¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤è¤ê¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥á¥¤¥¯¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
