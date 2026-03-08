和田アキ子が「人生で一番後悔していること」告白 高校時代の思い出「今でも後悔」
歌手・タレントの和田アキ子が、8日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（前11：45）に出演し、ガチ質問に回答した。
【写真】「食べたい」「絶対美味しい」和田アキ子が披露した仕込み中の“手作りカレー”
特別企画「街ゆく人から『ガチ質問』」と題し、多彩な質問に和田が5秒で答えていった。「人生で一番後悔していること」を聞かれると、和田は「今でも後悔してますけども、学校にちゃんと行かなかった。高校を3日で中退したから、勉強したい」と即答した。
また、スタジオで「27歳にもし戻れるとしたら」と向けられると、和田は「ずーっと寝ていたい。めっちゃ忙しかった」と回顧。
当時のスケジュールについて「北海道に行って、飛行機で朝一番で、東京戻ってきて、九州に行って、当時は夜の便があったんです。（深夜）2時に羽田に着いて。朝また地方へ行ったり、そういうのが多かったんです」と振り返り、「もっとゆっくりして、人が歌っているコンサートとか見たかったですね」と語った。
【写真】「食べたい」「絶対美味しい」和田アキ子が披露した仕込み中の“手作りカレー”
特別企画「街ゆく人から『ガチ質問』」と題し、多彩な質問に和田が5秒で答えていった。「人生で一番後悔していること」を聞かれると、和田は「今でも後悔してますけども、学校にちゃんと行かなかった。高校を3日で中退したから、勉強したい」と即答した。
また、スタジオで「27歳にもし戻れるとしたら」と向けられると、和田は「ずーっと寝ていたい。めっちゃ忙しかった」と回顧。
当時のスケジュールについて「北海道に行って、飛行機で朝一番で、東京戻ってきて、九州に行って、当時は夜の便があったんです。（深夜）2時に羽田に着いて。朝また地方へ行ったり、そういうのが多かったんです」と振り返り、「もっとゆっくりして、人が歌っているコンサートとか見たかったですね」と語った。