俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。実家の家業について語った。

椎名は芸能界を「志してからは40年ですね」と告白。デビューのきっかけについては「僕サッカーやっていたんですよ、ずっとね。小学校から大学1年まで。大学のサッカー部を、半年間謹慎処分をいただいたんですよ」と打ち明けた。

かつてアルバイト先で雑誌の表紙を頼まれ、喫茶店の専門誌に掲載されたことがあった。さらにフティングができる人をCMに使いたいと探している人がいると友人から聞き、面接を受けるとCM出演が決定したという。

するとその関係者の会社から続く仕事の誘いを受けたが、そした活動がサッカー部にばれ、「ある日、試合前に呼ばれて。半年間の謹慎処分のお達しが、関東大学サッカー連盟から来たんで。練習はいいけれど、対外試合は出れませんよって」との処分を受けた。

ショックだったというが「まあせっかく東京に来たからね、なんかこう違う生き方ができないかなみたいな、そういう欲求もあった」。そこでCMで知り合った2歳上の先輩俳優から現在の所属事務所の社長を紹介され、現在にいたるとした。

当時「月間喫茶店経営」に掲載された写真が披露されると、共演者からは「爽やか〜」との声が。

椎名は「これはそんな問題じゃなく、あまりメジャーじゃ雑誌でもなかったので」と話したが、「ただね、うちの田舎の親が喫茶店をやっていたので。なんかね、役者やるって言って、“バカなこと言ってるな”って最初親父に言われていたんだけれども、これを見せたら、ちょっとなんかね、文句が少なくなりました」と笑ってみせた。

また大学は卒業したのかと問われ「しました、しました」と回答した。