◇練習試合 山梨学院12―0市原中央（2026年3月8日 山梨学院グラウンド）

第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）に出場する山梨学院が8日、甲府市内の練習場で市原中央（千葉）とオープン戦を行い、12―0で大勝した。

今秋ドラフト1位候補に挙がる最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）は「4番・DH」で出場し、4回に2ランを放つなど3打数2安打5打点。左中間への弾丸ライナーで今年1号となる高校通算33号をマークした。

1メートル94、102キロの長身から最速152キロを繰り出す豪腕として知られるが、打者としても木製バットで140メートル超をかっ飛ばす長打力を備え「ネクスト大谷」と称される。この日は今春の選抜から導入される指名打者で結果を残し、新制度への順応はバッチリだ。

既にメッツなど10球団を超えるメジャー球団が視察済みの逸材。ネット裏では中日・永野吉成アマスカウトチーフが視察。長距離砲としての能力をチェックし「体が大きいけれどコンパクトにバットを使えている。コンタクトする力もありますし、センスがある。木のバットの方がもっと飛ばすとも聞いていますので、凄いですよね」と語っていた。

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。憧れの選手はドジャース・大谷翔平。自己最速152キロ。1メートル94、101キロ。右投げ右打ち。

▽指名打者（DH） 「Designated Hitter」の略で、大リーグのア・リーグが73年に初めて採用。日本のプロ野球では75年からパ・リーグが採用し、セ・リーグでも来年から採用される。大学野球では今春から東京六大学野球、関西学生野球でも導入される。指名打者が投手に代わって打撃を行うDH制は試合開始前に使用の有無を決め、先発投手に対し少なくとも1度は打撃を完了する。試合途中からDH制を使うことはできない。先発投手が指名打者として出場する「大谷ルール」は降板後、再登板することはできない。

【DH制Q＆A】

Q DHで先発出場した選手は1打席立たないといけない？

A 相手先発投手が交代した時は、DHは打席に立つことなく交代することができます。

Q DHの選手は試合途中から守備に就いてもいい？

A 可能です。ただし、DHの選手が守備に就くとDH制は解除され、以降は投手が打順に入ります。DHが左翼を守る時、左翼手の打順に投手が入ります。

Q 野手として出場している選手は途中から投手で出場できる？

A 可能ですが、DH制は解除されます。

Q 「大谷ルール」で出場していた選手が試合途中で負傷交代。2番手投手が「大谷ルール」を引き継ぐことができる？

A できません。「大谷ルール」は先発投手のみ可能です。

Q DH制で「大谷ルール」を適用していない時、登板中の投手が代打、代走で出場することはできる？

A DHへの代打、DHが出塁した時の代走として出場可能です。