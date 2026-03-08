将棋の第75期ALSOK杯王将戦七番勝負第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」にて、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）による1日目の対局が行われている。中継には、高見泰地七段（32）が出演。藤井王将の微笑ましい“うっかり”エピソードを披露し、ファンの話題を呼んでいる。

【映像】鍵紛失前日の藤井六冠

話題となったのは、2月21日に石川県金沢市で行われた第51期棋王戦五番勝負第2局での出来事だ。現地大盤解説を務めていた高見七段は、対局翌日の子供大会視察の朝、なんだかソワソワしている藤井王将の姿を目撃した。「どうしたんですか？」と声をかけると、藤井王将は「ルームキーがどこかにいってしまって、まだ見つからなくて…」と大慌て。

カード型ではない鍵だったため、高見七段は心の中で「普通は無くさないのでは？」とツッコミつつも、「そんなことあるの！？スーツの内ポケットは？」と一緒に大捜索。ホテル側にも事情を伝えていたが、結末はなんと、鍵は藤井王将自身の「カバンの中」に大事にしまわれていたというオチだった。

この展開に、聞き手の内山女流が「（カバンの中は）第一候補じゃないですか！？」と驚きの声を上げたが、高見七段は「さすが守りが堅いな〜と思いました」と将棋にかけて笑いを誘った。

自身でも「おっちょこちょいなところがある」と自認している絶対王者。無事に鍵を返却し「危うく持って帰ってしまうところでした（笑）」と笑っていたという素顔に、視聴者からは「おっちょこちょいかわいい」「目の前でおっちょこちょいを」「そんなエピソードが」「そうたさん、かわいい」とほっこりするコメントが殺到した。盤上の鬼神とは打って変わった、等身大な魅力あふれる一幕だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）