市川市動植物園（千葉県市川市大町）は、サルの遊び場となる共有放し飼い施設「おさるーむ」を２０日にオープンする。

７日には内覧会が開かれ、サルが早速、新たにできた通路を楽しむような様子が見られた。

市によると、これまでのサル舎は日当たりが悪かった。これを解消するため、サルの種類ごとに日替わりで日当たりのよい遊べる場を作ろうと、昨年５〜７月、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディング（ＧＣＦ）を実施。総額１０４３万４２８７円の寄付が集まり、整備費の一部に充てた。愛称はオンラインなどの投票で「おさるーむ」に決まった。

完成した放し飼い施設は幅３・６メートル、奥行き１０・３メートル。ボリビアリスザル、エリマキキツネザル、マンドリルの３種のサル舎と高さ３メートルの通路で結んでおり、見上げれば通路を渡る様子も楽しめる。

内覧会は、ＧＣＦの寄付者や一般の希望者が対象で、７日は約４０人が参加。通路が一部開放され、早速、リスザルが様子を見に来る姿が見られた。親子３人で参加した市内の会社員女性（３４）は「サルを下から見る経験はなかなかない。楽しめる」と話した。田中甲市長は、寄付に感謝し「これを契機に（園内の）環境を良くしていきたい」と述べた。