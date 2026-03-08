◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）

昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本勢トップの２位だった。連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）とゴール目前までデッドヒートを繰り広げたが、わずか２秒及ばなかった。それでも、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権は獲得した。

定刻の午前９時１０分にスタート。風が強く吹く厳しい状況で日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）ら有力選手は一人、また一人と脱落していく。３１キロで日本勢は佐藤と２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）の一騎打ちとなったが、佐藤が粘り勝ちした。

上位有力だった鈴木は２時間３３分２８秒で２３位だった。１０キロ手前から遅れて巻き返すことはできず、「全く及ばずで。本当に悔しい気持ちが大きいし、皆さんに応援していただいて、そこに答えられなかった。悔しいです。コンディション自体はやれることはやってきた」と言葉を振り絞った。

２４年パリ五輪を目指したが、届かず。現役続行を決め、大きな目標として今年９月に地元・愛知で行われるアジア大会を目標に掲げていた。厳しい結果となったが「もう一度挑戦したい、自分を越えたいって。アジア大会はキーワードだった。こうやって挑戦できたことに感謝しています」とうなずいた。

今後については「ちょっと考えます」と話すにとどめた。