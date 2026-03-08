◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国９―１英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

米国が５回の集中打で５点を挙げるなどし、英国に９−１で逆転勝ち。開幕２連勝を飾った。

先発スクバル（タイガース）がプレイボール弾を被弾。４回まで封じられていた打線は５回１死からクレメント（ブルージェイズ）が三失で出塁した。クローアームストロング（カブス）が右翼線二塁打で二、三塁とすると、シュワバー（フィリーズ）の打席での暴投の間にクレメントが生還して同点に追いついた。なお１死三塁で昨季ナ・リーグの本塁打＆打点の２冠王シュワバーが内角へのカットボールをとらえて右翼上段へ放り込み、飛距離４２７フィート（約１３０・１メートル）の特大弾で勝ち越した。

その後もブレグマンの二塁打などで再び２死満塁のチャンスを作り、ヘンダーソン（オリオールズ）が中堅への２点適時二塁打を放って４点差に突き放した。

火が付いた打線は６回にもブレグマン（カブス）の犠飛、ジャッジ（ヤンキース）の左前適時打、スミス（ドジャース）の犠飛で３点を追加。連日の２桁安打で８―１と突き放した。７回はブレグマンの犠飛で９点目を挙げた。

左腕エースのスクバルは英国１番イートン（Ｒソックス）に左中間へプレイボール弾を許し、３回１失点で降板した。２年連続サイ・ヤング賞左腕のまさかの立ち上がりもあり、打線も４回まで沈黙していたが、２番手のホームズ（メッツ）が４回から３回無失点と好投し、反撃の芽を作った。７回からはベッドナー（ヤンキース）、ジャックス（レイズ）、ケラー（フィリーズ）が１イニングズずつパーフェクト継投。５投手で計１７三振を奪った。

米国は８日（日本時間９日）は試合がなく、１０日（同１１日）に１次ラウンド最大のライバルとなるメキシコ戦に臨む。