歌手の工藤静香さんが3月7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との散歩の様子を投稿しました。



投稿では「花粉が飛びまくりですね 笑 アムちゃんに連れ回された感半端ない散歩でした 笑」とコメントし、愛犬アムちゃんとの散歩の様子をユーモラスに表現しています。







この日は防寒対策をしっかりと行って外出したものの、「そして、防寒をしていったら 汗をかいてしまいました」と、暖かい陽気に驚いた様子も明かしています。







投稿された動画では、工藤静香さんがグレーのニット帽と濃紺のジャケットを着用し、穏やかな笑顔を見せながら愛犬と触れ合う姿が映されています。また、散歩中の動画では2匹の犬がリードでつながれ、歩道を歩く様子も収められています。







春の暖かな日差しの中、愛犬との時間を楽しむ工藤静香さんの日常的な一面が垣間見える投稿となっています。







この投稿に、「ワンコ達はいつでも元気いっぱい走りますね」「可愛いい とっても癒されました」「私も花粉やばいです 鼻かきすぎて取れそうです」「日差しも良くて楽しそうなお散歩」などの声が寄せられています。



