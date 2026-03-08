侍ジャパンの大谷翔平（31）が試合中、ベンチで見せたパフォーマンスが話題を呼んでいる。

3月7日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国戦。同点で迎えた3回裏、鈴木誠也（31）が勝ち越しのソロ本塁打を放った。スタンドが沸く中、ベンチでは大谷があるポーズを披露した。

鈴木の本塁打直後、大谷は松田宣浩野手総合コーチの横で拳を突き上げる“熱男ポーズ”を披露。このポーズは松田コーチが現役時代に見せていた代表的なパフォーマンスだ。この様子は大会の公式Xが公開した動画でも映し出され、ファンの間で大きな話題に。“熱男ポーズ”の後には大谷と松田コーチが笑顔でハイタッチを交わし、チームメートも歓声を上げて鈴木の本塁打を祝福した。



SNS上には「サービス精神旺盛だな」「ベンチで熱男やってる二人に全部持ってかれた」「しれっと松田コーチと熱男やってて草」「マッチの目の前にわざわざ熱男やりにきてるのが良すぎる」「大谷くんの熱男たまらん」「大谷めっちゃ熱男やってくれて惚れてまうやん」「まさに神シーン」「熱男と熱男する大谷さん抜かれてるの笑う」「大谷さんの熱男ポーズ最高すぎる！！」「松田コーチ嬉しいやろうな」「まさか熱男の正当後継者狙っとるんか？」「大谷さん熱男お気に入りだな」など大きな反響が寄せられた。