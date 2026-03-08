キタニタツヤ、PEOPLE1が追加出演決定！『FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2026』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大阪のミュージックステーション・FM802が4月29日に開催するライブイベント『REQUESTAGE』に、キタニタツヤ、PEOPLE1の出演が決定した。

■ライブ未経験の10代のファンも安心して参加できるシートも用意

大阪のミュージックステーション・FM802 が『番組にリクエストされるアーティストのステージを、リスナーに生で観てもらいたい』との思いから、2002年にスタートしたライブイベント「REQUESTAGE」。毎年大阪城ホールで開催しているこのイベントが、今年も4月29日に開催される。

23回目となる今年の出演アーティストは、10-FEET、なとり、フレデリック、WANIMAに加え、キタニタツヤ、PEOPLE1の出演も決定。FM802とも所縁のある勢いあるライブアクトが勢ぞろいをしている。

放送を通して送ってきたアーティストのライブを、これまでライブ未経験な10代のリスナーにも体感してほしいという想いから、来場支援企画「UNDER19シート」を今年も設定。大阪城ホールでのライブが初めてという若いリスナーも安心して参加が可能だ。

FM802でのチケット番組受付は、現在放送中の FM802『OSAKAN HOT 100』、そして本日22時より放送のなとりが DJ を務める『MUSIC FREAKS』でも実施。最速でチケットを手に入れたい人は要チェックだ。

■ライブ情報

『FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2026』

04/29（水・祝）大阪・大阪城ホール

出演：キタニタツヤ／10-FEET／なとり／PEOPLE 1／フレデリック／WANIMA

■番組情報

FM802『OSAKAN HOT 100』

3/8（日）12:00～15:00

DJ/高樹リサ

FM802『MUSIC FREAKS』

3/8（日）22:00～24:00

DJ/なとり

上記2番組で『REQUESTAGE』ライブチケット先行受付

詳しくはイベント公式サイトにて。

■【動画】キタニタツヤ『まなざしは光』MV

■関連リンク

『FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2026』オフィシャルサイト

https://funky802.com/requestage/