Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、淡い水色のセットアップ姿で豪華ゲスト陣との貴重なオフショットを披露した。

■佐久間大介が“憧れの人”と2ショット

佐久間は、ハッシュタグ「サクサクヒムヒム」を付けて、計4点の写真を投稿。

この日の佐久間は淡い水色のセットアップ姿で、インナーにはクマの花瓶に花を生けたイラスト入りのTシャツをオン。そんな佐久間の肩を抱くのは、声優の宮野真守。

宮野は、マスタードイエローのニットに暗色のパンツを合わせたスタイリングで、佐久間と共にピースサインをしてにこやかな2ショットを公開。

佐久間は、「『声優回』のゲストに佐久間の憧れの人！！！宮野真守さんが来てくださいました」と顔文字を添えて喜びを綴ったように、日本テレビ系で放送中の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』のオフショットを披露した。

写真2枚目には「共演経験のある、友達の佐倉綾音さんと」と綴ったように、モノトーンワンピース姿の声優・佐倉綾音との2ショットをアップ。

3枚目には、「アニオタであり心友の日テレアナウンサー伊藤遼も登場！」と伊藤アナウンサーとの2ショットに、最後は、同番組で佐久間と共にMCを務めるバナナマンの日村勇紀を交えた、豪華集合ショットを公開した。

「ぶっつけで生アフレコしました！ぜひお楽しみに」と添えたように、アニメ好きとして知られるほか、自身も声優として活躍する佐久間にとって貴重な放送回となったようだ。

「春ぽい衣装も似合ってて素敵！」「さっくん水色も似合うんだね」「目がくりくりで可愛い」「まもさんの共演よかったね」と共演を喜ぶ声が寄せられた他、「組み合わせが豪華」「これは神回！」など、華やかな集合ショットに称賛の声が寄せられた。

また、この写真には、NEWSの増田貴久もコメントを寄せ、「まもーーーーーー！元気ーーーー？？？」と宮野に向けて呼びかけていた。

