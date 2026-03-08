ちゃんみな、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』開催決定！さらに西洸人(INI)とのコラボ楽曲MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなる3月8日に、自身初の東京ドーム公演開催を発表した。

■ちゃんみながデビュー10周年イヤーに待望の東京ドーム公演！

ちゃんみながデビュー10周年イヤーのスタートとなる本日・3月8日に、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を7月11日～12日の2日間にわたり開催することを発表。本人が待望と語る、自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。

2023年から3月から、自身のコンサートツアーを『AREA OF DIAMOND』と名付け、現在は最新ツアー『AREA OF DIAMOND 4』を開催中のちゃんみな。今回解禁となった東京ドーム公演を『AREA OF DIAMOND FINAL』と名付け、決意のパフォーマンスが披露されること間違いない。そして本日12:00より、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」にて先行(抽選)申込がスタートする。詳しくは特設サイトをチェックしよう。

■西洸人(INI)とのコラボ楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のMVも本日プレミア公開

さらに本日0時に配信が始まるや、待望の競演にSNS上でも大きな話題を呼んでいる、西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のMVも3月8日21時に、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

デビュー前からの仲間で、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性を築いていたちゃんみなと西洸人(INI)。そんな中、彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになった、その時の経験が背景ににじんだ一曲となっており、ちゃんみなと西洸人(INI)自身が共同で作詞を担当している。

以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられる映像に注目だ。

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Let you go feat. HIROTO (INI)」

(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

■ライブ情報

ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』

07/11（土）東京・東京ドーム

07/12（日）東京・東京ドーム

■【動画】「ちゃんみな - Let you go feat. HIROTO (INI)」MV（21時よりプレミア公開）

■【画像】「ちゃんみな - Let you go feat. HIROTO (INI)」

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■関連リンク

『AREA OF DIAMOND FINAL』特設サイト

https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_final

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/