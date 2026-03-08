俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の新キャスト7人が決定し8日、番組公式サイトで発表された。4人組ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のメンバーでベース担当の磯部寛之（43）が土佐の戦国武将・長宗我部元親役でドラマ初出演を果たすなど“クセ強キャラ”が集結。15日から第3章「信長上洛編」の幕が上がる。

磯部は異業種・バンドマンからの俳優業進出。ドラマ初挑戦にして大河の重要キャラクターを担うという異例の大抜擢となった。

「皆さま、こんにちは。磯部寛之と申します。普段はバンドでベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き、誠に光栄に思っております。長宗我部元親を演じさせていただくことを知った時は、正直申し上げて、スカイダイビングでセスナ機から飛び降りた際、その高度（4000メートル）が高すぎて、逆に怖さをあまり感じなかったことを思い出しました。現実味が湧かないと申しますか。その後、あらためて長宗我部元親及び彼を取り巻く戦国〜安土桃山時代の勉強をし、日を追うごとにこの歴史の重要な一部を担う事の現実味をかみ締め、日々向き合っております」

「オファーを頂いた直後に高知県へ赴き、長宗我部元親のお墓参りをし、ごあいさつもさせていただきました。土佐のコンビニエンスストアに長宗我部元親ライターが売られているのを発見した際には、あらためて彼の人気を肌で感じ、身が引き締まる思いでした。八津さんの描く長宗我部元親を、全身全霊、全力で演じさせていただく所存でございます。何卒よろしくお願い申し上げます」

堺の豪商・今井宗久役は和田正人。大河出演は2019年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」以来7年ぶり3回目となる。

「茶道の所作の中でも、帛紗（ふくさ）さばきに茶の湯の熟練度が表れると考え、撮影前にはどこへ行く時も必ずふくさを持ち歩き、ひたすら練習を重ねて参りました。いざ撮影に入って所作を披露したものの、そこはカメラで押さえてもらえず。茶の湯の世界と同じく、大河ドラマの世界の奥深さを痛感しました。まだまだ先は長いので、どこかで必ず絵に残せる所作を披露したく思います」

堺の豪商・茶人の津田宗及役はマギー。大河出演は1999年「元禄繚乱」以来27年ぶり2回目となる。

「マネジャーから“『豊臣兄弟！』で茶人の〜”と聞いた時は、2人が立ち寄るお茶屋の主人の役かなぁと思ったら、何と堺の豪商、時代を暗躍する大物茶人・津田宗及役とは！撮影では持ち前の小物感が出ないよう、衣裳スタッフの力も借りて、あらん限りの貫禄を絞り出しました。歴史を紐解けば、終盤まで出る可能性もある？私自身はその機会を待ち望んでおります」

室町幕府の将軍に仕えた奉公衆・三淵藤英役は味方良介。大河初出演となる。

「幼い頃から見てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じました。三淵藤英には“主君第一”という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物だと受け止めています。その姿勢を『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればという思いで臨みました」

近畿で一大勢力を誇った三好氏の重臣・三好三人衆の一人、岩成友通役は阿部亮平。大河出演は昨年「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に次いで2年連続4回目となる。

「2年連続で大河ドラマに出演させていただくことになり、とても驚いたとともに、今回は初めて挑む戦国時代作品ということで、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らみました！」

浅井長政（中島歩）の重臣・遠藤直経役は伊礼彼方。大河初出演となる。

「朝ドラ『らんまん』（23年度前期）を経験して以来、すっかり映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に、まさか飛び込んできた念願の大河ドラマ出演。一気に夢が叶いました。これほどうれしいものはありません」

越前の戦国大名・朝倉氏の一門で、朝倉義景（鶴見辰吾）の従弟・朝倉景鏡役は池内万作。大河出演は23年「どうする家康」以来3年ぶり5回目となる。

「朝倉景鏡は世間では“卑劣な裏切り者”のような印象を持たれているようですが、そこが何とも“面白そう”だと思いました」

制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサーは「今回発表させていただく皆さんに共通するキーワードは“クセ強キャラ”。戦国ファンが熱い期待を寄せる土佐の雄・長宗我部元親をはじめ、これから兄弟が京や堺で遭遇する魑魅魍魎の面々たち。来週から始まる第3章『信長上洛編』も是非ご期待ください！」とアピールしている。