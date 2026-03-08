◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)

途中出場で勝利に貢献した周東佑京選手。試合後、インタビューに答えました。

周東選手は8回に代走で盗塁を決めると、9回にはフェンス際の打球をキャッチするファインプレーをみせました。

「どのタイミングでも、代走でも、守備でも行ける準備だけはしていた」という周東選手。8回裏、先頭の村上宗隆選手がライトへのヒットを放つと、代走で登場。牧原大成選手の打席中に盗塁を決め、得点にはつながりませんでしたが、チャンスを演出しました。

「けん制が2回きましたし、いけるかなとは思いました」と話し、2塁には気迫のヘッドスライディング。普段は足からすべりこみますが、「やばいと。アウトになるかもと思ったので。スタートもよくなかったですし、走っている感じもいつもと違うと思ったので、いくしかないと思った」とその理由を明かしました。

9回の守備では、1アウトからジャーマイ・ジョーンズ選手がセンター後方への大飛球を放ちますが、周東選手がフェンス手前でジャンプ一番。抜ければ長打となっていたところをスーパーキャッチでアウトをもぎ取り、守護神・大勢投手もガッツポーズが飛び出しました。

このプレーには、「捕るしかないと思いながら捕ってたので、捕れてよかった」と周東選手。捕球後にはグラブをたたき、喜びを表現しましたが、「大事な場面でしたし、あそこで長打で出られるのとアウトになるのは大きな違いだと思うので、喜びがそのまま出た」と話しました。

試合後には、チームメートから称賛の言葉をもらったそうで「今日はみんなのすごいなっていう言葉でご飯を食べたいと思います」と笑顔で締めました。