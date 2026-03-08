和田アキ子、好きな男性のタイプをガチ回答 「芸能人で言うと？」に「あっ」と思い出して個人名明かす
歌手・タレントの和田アキ子が、8日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（前11：45）に出演し、ガチ質問に回答した。
【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット
特別企画「街ゆく人から『ガチ質問』」と題し、多彩な質問に和田が5秒で答えていった。「初恋の人は？」には「ひ・み・つ」とにっこり。
一方で、街頭でインタビューを受けた男性は「好きな男性のタイプってどんな人ですか？」「少女のように目を潤ませてときめいちゃうような男性のタイプを聞いてください」とスタッフに依頼。
和田は「性格が良くて、体育会系が好きです」と回答。これに絡んだスタジオトークでは「芸能人で言うと？」と向けられ、「うちマネージャーもみんな体育会系なんです、昔から」としつつ、思い出したように「あっ、さっき（番組に出た）の鈴木亮平くん」と明かした。
