元オリックスのジョーンズ氏が右翼席でスクワット応援、ヒックス氏と大興奮

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で8-6で勝利した。この熱戦が繰り広げられた右翼スタンドで、かつてオリックスでプレーしたアダム・ジョーンズ氏が日本の応援団に混じって声援を送っていたことが判明し、SNS上で「熱すぎん？」と驚きの声が上がっている。

ジョーンズ氏は8に自身のX（旧ツイッター）を更新。元ヤンキースのアーロン・ヒックス氏とともに、東京ドームの右翼席で日本の応援団に混じって試合を観戦したことを報告した。鈴木誠也外野手（カブス）の打席では、広島時代にお馴染みだった名物の「スクワット応援」にも参加。鈴木が見事に本塁打を放つと、周囲の日本人ファンとともに大喜びする様子を伝えた。

同氏は投稿で「もちろん現役時代MLBでプレーできたことは、ありがたいことだった。今は（MLB）機構で働いているが、一生懸命プレーする原動力になった、ファンとして（選手に）情熱を与えられることを体験できてアメージングな気分だ」と回顧。熱狂的な日本の応援スタイルを肌で感じ、「ファン、そして友人のヒックスと一緒に祝った。なんという素晴らしい瞬間だ」と感激しきりの様子だった。

メジャー通算282本塁打を誇る大物助っ人であり、2017年のWBCで米国代表の初優勝にも大きく貢献したレジェンドのまさかの“外野席降臨”に、SNS上の日本のファンも騒然とした。「えええええ！ AJおったの！」「AJいたのまじで？」「スタンド席で!?」と驚愕のコメントが殺到した。

さらに、5日の開幕日にも球場を訪れていた同氏が、今度は応援団の中で一緒に侍ジャパンを後押ししていたことに対し、「ジョンジーがライトスタンドにいるの熱すぎん？」「昨日の東京ドームにアダム・ジョーンズがライトスタンドで侍JAPANを応援していたとは、ありがとう！」と歓喜と感謝の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）