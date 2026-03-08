40・50代が【3COINS】で狙うべきは？ 大人の高見え♡「おすすめアクセサリー」

服装が身軽になる春は、アクセサリーで差をつけるのがおしゃれの近道かも。とはいえ、あれもこれも揃えようとすると、意外と出費がかさんでしまうもの。そこで頼りになるのが、【3COINS（スリーコインズ）】のラインナップです。ワンコイン以下でも高見えするアクセが見つかるから、気負わずイメチェンできるのが嬉しいところ。今回はその中から、大人世代の装いにしっくりなじむ上品デザインをピックアップしました。

一粒パール風で耳元にエレガントさをプラス

【3COINS】「マットパールピアス」\330（税込）

耳元に上品なニュアンスをプラスする、パール風のピアス。ややマットな質感が落ち着いた印象を与え、大人の装いにも自然になじみます。オンオフ問わず使えるルックスで、ちょっとしたお呼ばれやセレモニーシーンにも好相性。ジャケットに合わせたオフィスコーデにも活用できる、頼れる高見えアクセです。

きらりと輝くストーンが品の良さのポイントに

【3COINS】「キュービックカーブプチペン」\330（税込）

緩やかなカーブラインに沿って並ぶストーンが、さりげないきらめきをプラスしてくれるプチペンダント。モチーフが大きすぎないから、華やかさはありつつも装いに自然になじむのが魅力です。無地トップスやワンピースに合わせるだけで、コーデがぐっと洗練された印象に。襟付きシャツの首元からちらりとのぞかせても映える、使い勝手の良さそうな1本です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M