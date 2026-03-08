「LINEグループ、抜けます」厄介なママ友と距離を置く【ベストタイミング】の正解

ママ友同士の連絡に欠かせないLINEグループ。子どもの情報を共有できる便利さがある一方で、疲れを感じてしまうことはありませんか？ 関係性が変わる節目では、その後の距離感にも悩むものですよね。今回は、友人の体験談をお届けします。

通知音が止まらない！

息子の卒園を控えた3月、幼稚園の役員をしていた私のスマホは、常にLINEの通知でいっぱいでした。



謝恩会の段取り、先生へのプレゼント、細かな確認事項。





その中心にいたのが、いわゆる“ボスママ”のMさんです。

返信が少し遅れると、翌朝の送り迎えで「昨日の相談、見てくれた？」と探るような視線を向けられるのが怖くて、私は常に気を張っていました。

抜けたいのに、抜けられない

なんとか無事に卒園式を終えたものの、私は役員のLINEグループを退会できずにいました。



もし今抜けてしまったら、小学校が同じママたちの間で何を言われるか分からない。そんな恐怖があったからです。

「付き合いが悪い」とレッテルを貼られ、子どもの友人関係に影響が出たらどうしよう。



そんな不安から、用件が済んだはずのグループにズルズルと居座り続け、相変わらずMさんの顔色を伺う毎日。

「なぜこんなに怯えているんだろう」と自分の気の弱さを責める日々が続いていました。