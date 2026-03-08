女優でモデルの本田翼(33)が8日までに自身のインスタグラムを更新。奇抜な“ディズニー・コーデ”を披露した。



【写真】「お疲れした～」って…ホントにそのまま帰っちゃうの!?

「@gentlemonsterさんから、またおもしろいものが…#gifted 私服はクラネとミズノコラボのやつだよ」とつづり、アイウェアブランドから届いたアイテムを紹介。ディズニー&F1とコラボしたスタイリッシュな赤いサングラスと、ミッキーマウスの耳のような丸い飾りのついた白いヘルメット型のかぶり物を箱から取り出すと、さっそく着用。奇抜な出で立ちとなったが、そのままエレベーターに乗って外出しようとする姿を、アップテンポなBGMとともに動画で公開した。



斬新なスタイルも着こなす本田に、ファンからは「何かわからんけどかわいい」「世界一キュート」「幻のバッサーマウス」「その姿似合っています」「顔小さ過ぎてブカブカなのが可愛い～」「ありとあらゆるものをサラッと着こなしちゃうんだから、ほんとおしゃれ番長すぎる」「この姿で…帰宅ですか?さすがですね～」と感心する声が上がっている。



（よろず～ニュース編集部）