「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）

２８年ロサンゼルス五輪、９月名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われた。女子５０００メートル日本記録保持者の田中希実（２６）＝ニューバランス＝が初めてマラソンのペースメーカーを務め、反響を呼んだ。

トラックの女王の淡々と快ペースを刻み、１５キロまでを５０分１１秒で導いた。途中７メートルを超える強烈な北風に見舞われながらもしっかりとペースメーク。設定よりも１０〜１５秒遅い形となったが、解説の福士加代子さんも「範囲的にはすごく優秀なタイム」と称賛した。

将来的なマラソン挑戦が期待されるスピードランナーの挑戦に日本陸連の高岡寿成シニアディレクターは「風が強くてペースメークするには難しいコンディションだったと思う。最後の５キロは落ちましたけど、彼女自身が持っている感覚は確認できて、マラソンの適性はあるのではないかなと。可能性を考えるともっと大きな夢が持てるのではないかなと」と、期待を込めた。