100均からまた出たぞ〜！「1枚ずつ取り出せるの快適〜♡」大バズりしたケース

ダイソーで話題になっていたコインケースが、よりシンプルな見た目になって登場しています！黒一色の落ち着いたデザインで、主張しすぎないのがGOOD。指でスライドするだけで1枚ずつ取り出せるので、動きがとてもスムーズ。ゲームセンターやカプセルトイで遊ぶときなど、サッと支払いを済ませたい人におすすめです。

商品情報

商品名：コインシリンダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480873008

このシンプルさが嬉しい！黒一色でさりげなく持てる！ダイソーの『コインシリンダー』

カプセルトイやゲームセンター好きの間で大バズりしたコインケース。

これまでの商品はポップなカラーやイラスト入りのデザインが多い印象でしたが、こちらは黒一色のシンプル仕様。余計な装飾がなく、大人でも持ち歩きやすいデザインです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、事務用品売り場に置かれていました。

作りは従来タイプと同じ構造。中にバネが入っていて、軽く押し込みながら硬貨をセットしていきます。

100円玉が15枚入る！スライドで1枚ずつ取り出せるからもたつかない！

収納できるのは100円玉が15枚。合計1,500円分をまとめて入れておけます。

取り出すときは、上部を指でスライドさせるように動かします。するとバネの力で硬貨が押し上げられ、1枚ずつスムーズに出てきます。

お財布とは別に100円玉をまとめておけるので、必要なときにすぐ取り出せます。ポケットに入れて持ち運びやすい点も◎

ネイルアートをしていると小銭をつまみにくいことがありますが、このケースならスライドするだけ。取り出しやすいのでストレスフリーです。

ゲーム機やカプセルトイの前でも、片手でサッと硬貨を出せるため、もたつきません。あらかじめ硬貨をセットしておけば、お財布を開けて小銭を探す手間がなく、スピーディに行動できます。

今回は、ダイソーの『コインシリンダー』をご紹介しました。見た目がすっきりと落ち着いた分、普段使いもしやすい印象です。

コンビニでの買い物や、コインロッカー、駐車場の代金を支払う際に、お財布と分けて持っておくのも便利です。気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。