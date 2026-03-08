家族分も急いで買い足し！200円なのに高クオリティ♡専門店も真っ青なカバー

近頃のダイソーの寝具は、専門店の商品と比べても驚くほどのコストパフォーマンス。今回GETした枕カバーは、敏感肌でも使いやすい綿100％の商品。さらっとした素材で家族分も揃えたくなるほど快適な使い心地です。シンプルで実用性の高いアイテムなので、寝具を気軽にアップデートしたい人にもおすすめですよ！

商品情報

商品名：枕カバー（綿100％、オフ）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：43cm×63cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480957142

￥220（税込）とは思えない！ダイソーで高クオリティな枕カバーを発見

100円ショップとは思えない高品質な寝具アイテムが、いまダイソーで注目を集めています。今回見つけたのは、￥220（税込）で購入できる枕カバー。あまりの使い心地の良さに、思わず家族分まで急いで買い足してしまうほどの優秀商品なんです。

商品名は『枕カバー（綿100％、オフ）』。サイズは約43cm×63cm。インド製のアイテムです。

そして何より魅力なのが、素材が綿100％であること。コットン素材は吸水性と通気性に優れているため、季節を問わずオールシーズン快適に使えるのが特徴です。寝ている間の汗も吸収・発散し、熱がこもりにくいのも◎さらっとした肌触りを保ってくれます。

これは専門店も涙目！ダイソーの『枕カバー（綿100％、オフ）』

デザインは金具がない封筒型タイプ。ファスナーやボタンがないため、枕の出し入れが簡単でストレスなく使えます。

生地はやや薄めですが、枕本体の柄が透けて見えることはありません。見た目もすっきりしていて、寝具の雰囲気を損なわないのも嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『枕カバー（綿100％、オフ）』をご紹介しました。

天然素材なので敏感肌の人でも安心して使えるのも嬉しいポイント。静電気が起きにくい素材なので、乾燥する季節でも心地よく使用できます。また、熱にも強く丈夫なため、洗濯やアイロンがけがしやすいのも日常使いにはありがたいところ。気軽に買い足せる価格なので、洗い替え用に何枚か揃えておきたくなるアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。