日本製なのに100円でいいの！？「何気に高スペック！」「扱いやすい！」優秀食器

ダイソーで見つけた『切立丼』という食器が優秀で使い勝手抜群！モダンで洗練されたデザインで、お料理を引き立ててくれます。コンパクトなのにたっぷり入り、汁物から麺類、丼ぶりまで、オールマイティに使えて便利ですよ！しかも、電子レンジ、食洗機、熱湯の使用もOK。日本製なのに100円で買えるのが嬉しいです！

商品情報

商品名：切立丼 15cm 白

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W150×D150×H75mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4955959169512

シンプルで使いやすく高スペック！ダイソーで見つけた『切立丼』が凄い！

クオリティが高い食器がお手頃価格で買えるダイソー。最近はどんどんレベルがアップしていて、100均の商品とは思えないような商品が充実しています。

今回ご紹介するのは、こちらの『切立丼 15cm 白』という商品。ポリプロピレン製の、シンプルなデザインの丼です。

日本製にもかかわらず、価格は110円（税込）とお手頃。筆者が訪れた店舗では、食器売り場に陳列されていました。

商品名の「切立（きったち）」って何だろう…と調べてみると、側面が垂直に近い直線状に切り立っていることを指すようです。

まさにこの丼は、その切立を取り入れたモダンで洗練されたデザインでおしゃれ！重なりもよく積み重ねやすいため、収納しやすいです。

ちなみに、ナカヤ化学産業株式会社という会社が製造しているのですが、公式の参考価格は180円でした。ダイソーだと110円なので、お得感があります！

コンパクトなのにたっぷり入る◎扱いやすい仕様で気兼ねなく使える！

軽くて扱いが楽なうえ、コンパクトなのにたっぷり入るのが嬉しいポイント。

汁ものから麺類、丼ぶりメニューまでオールマイティに使えて便利です。

カラーは清潔感のあるホワイトなので、お料理が引き立ちます！

デザイン性、サイズ感だけでなく、使い勝手の良さもお墨付き。

電子レンジでの加熱、食洗機・乾燥機、熱湯の使用がOKとなっています！

日常使いの器として、気兼ねなくガンガン使えるのはありがたいですね。

今回は、ダイソーで見つけた『切立丼 15cm 白』をご紹介しました。

食器はどうしても欠けやすかったり、高価なものだと気を遣う必要がありますが、これなら安心して使えてコスパも抜群！家族分も買い足したいなと思える優秀な食器です。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。