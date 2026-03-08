「なんて才能なんだろう」華麗なスピンで魅了した17歳　フィギュア世界ジュニア4連覇の偉業も…「ゆっくり休んでほしいね」

島田麻央が世界ジュニア選手権4連覇を達成した(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニア・タリンで行われ、女子フリーで17歳の島田麻央が137.01点を叩き出し、ショートプログラム（SP）との合計208.91点で史上初となる4連覇を達成した。

【動画】史上初の4連覇！島田麻央の美しいスピンをチェック

SP1位で臨んだフリーでは冒頭で大技のトリプルアクセル（3回転半）を成功させ、3回転フリップ、3回転ルッツー3回転トウループと着氷。後半では3回転ループ、3回転ルッツなどを決めると、美しいスピンでも観客を魅了した。

ISUの公式インスタグラムは、島田の演技の様子を動画で投稿し「島田麻央、華麗なスピンで再び世界ジュニア女王の座へ」と綴った。