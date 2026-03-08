「なんて才能なんだろう」華麗なスピンで魅了した17歳 フィギュア世界ジュニア4連覇の偉業も…「ゆっくり休んでほしいね」
島田麻央が世界ジュニア選手権4連覇を達成した(C)Getty Images
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニア・タリンで行われ、女子フリーで17歳の島田麻央が137.01点を叩き出し、ショートプログラム（SP）との合計208.91点で史上初となる4連覇を達成した。
【動画】史上初の4連覇！島田麻央の美しいスピンをチェック
SP1位で臨んだフリーでは冒頭で大技のトリプルアクセル（3回転半）を成功させ、3回転フリップ、3回転ルッツー3回転トウループと着氷。後半では3回転ループ、3回転ルッツなどを決めると、美しいスピンでも観客を魅了した。
ISUの公式インスタグラムは、島田の演技の様子を動画で投稿し「島田麻央、華麗なスピンで再び世界ジュニア女王の座へ」と綴った。
この投稿には「マオ、お見事！ジュニアとして素晴らしい活躍だったよ！」「なんて才能なんだろう」と続々と反応が寄せられた。
一方で、報道によれば、島田の体調は万全でなかったといわれており「今元気だといいな。ゆっくり休んでほしいね」「元気だといいな！どっちにしても最高だったことに変わりはないし。あんまり自分を追い込みすぎてないといいんだけど……！」「まずは体を休めてリフレッシュされてまたシニアでも素敵な演技を」と、心配や労いの声も届けられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
