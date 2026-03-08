「逃げる野球を選んだ」日韓戦での“戦力温存”に疑問噴出 台湾戦を優先した采配に韓国メディアが猛反発「日本とは恥ずかしいほど差が開いた」【WBC】
台湾、オーストラリアとの対戦を見越した采配を振るった韓国のリュ・ジヒョン監督(C)Getty Images
勝てば官軍負ければ賊軍なのか――。3月7日に韓国代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、野球日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗北。3大会ぶりの準々決勝進出に向けて険しい戦いは続く形となった。
【写真】ファンも思わず「可愛い」韓国戦の後に投稿された大谷翔平のインスタをチェック
この敗戦で日韓戦は11連敗。2015年11月に行われたプレミア12で勝って以来、約10年も白星を逃し続けている。今回は大谷翔平が「どっちが勝ってもおかしくなかった」と振り返るほどの接戦だった。とはいえ、韓国国内では「日本にまた勝てなかった」という落胆ムードは広まった。
そうした中で一部メディアが糾弾したのが、首脳陣の姿勢だった。日刊紙『Mania Times』は、「懸念されるのは、8強進出への執着に囚われた安易な計算だ」と指摘。8日の台湾戦、そして9日のオーストラリア戦に念頭を置いた采配に疑問符を投げかけた。
何よりも否定的に見られているのは、先発したコ・ヨンピョの抜擢だ。過去5年で4度のシーズン二桁勝利を挙げている34歳だが、その実力は台湾戦で先発する元メジャーリーガーのリュ・ヒョンジンに比べれば見劣りする感は否めない。実際、当人も試合前に「『なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？』と思う」と複雑な胸の内を吐露していた。
ともすれば、戦前から趨勢は定まっていたのかもしれない。“不安”と“緊張”を公言していたコ・ヨンピョの起用について「敗北の最大の原因は、台湾戦を備えてエース級投手を惜しまなかったベンチの戦略的決断と、それによって倍増した先発投手の心理的重圧だ」と断じた『Mania Times』は、「韓国野球は冷酷な現実と向き合った」とし、「今回の敗北は単純な試合結果という以上に、技術と精神の破産を意味する」と辛辣な意見を展開した。
「日本戦で戦力を温存し、オーストラリアや台湾を倒す戦略を立てたが、“伏兵”を相手に勝利が確約されているかという懐疑論が圧倒的に占めている。過去の大会でオーストラリアに足元をすくわれた痛ましい記憶があるにもかかわらず、宿敵との真っ向勝負を避け、計算機を叩くだけの姿は失望感を与えるものだった。
もはや日本とは『ライバル』という修飾語が恥ずかしいほど実力差が開いた。そうした中で先の成績に躍起になって“勝つ野球”ではなく“逃げる野球”を選んだ代償は、1次ラウンド敗退というブーメランとして跳ね返ってくる可能性がある」
7日の日本戦後にイ・ジョンフは「日本が自分たちよりちょっとだけ上手だった」と前置きした上で、「勝つからこそ意味があり、負けることに大きな意味はない」と肩を落とした。このチームキャプテンが「勝たなければならなかった」と振り絞った言葉が、仮に台湾戦でも繰り返されることになれば……。韓国代表への逆風は、より強まっていきそうだ。
