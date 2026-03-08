任期満了に伴う石川県知事選挙の投票が8日朝から始まりました。

3人の候補者に石川の未来を託す審判が今夜下されます。

任期満了に伴う石川県知事選に立候補したのは、届出順にいずれも無所属で、

▼新人の前金沢市長・山野之義候補・63歳

▼再選を目指す現職の馳浩候補・64歳

▼新人で共産系の団体が擁立した黒梅明候補・78歳

の3人です。

投票は午前7時から県内409ヶ所の投票所で始まり、このうち金沢市内の小学校に設けられた投票所でも、有権者が一票を投じていました。

午前11時現在の推定投票率は7．35%で、前回4年前の知事選と比べて4．78ポイント低くなっています。

一方、当日の有権者見込み数は前回よりおよそ2万7500人少ない90万9340人で、きのうまでに有権者全体の約31%にあたる28万5244人が期日前投票を行いました。

また、現職と新人の4人が争う金沢市長選と、金沢市議の補欠選挙の投票も同時に行われています。

MROテレビでは今夜9時54分と10時54分に、YouTubeでは午後7時45分ごろから、最新の開票状況をお伝えします。