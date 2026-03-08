◆ＷＢＣ １次ラウンド Ａ組 プエルトリコ４×―３パナマ＝延長１０回（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

プエルトリコが苦しみながらタイブレイクの延長１０回、併殺打で同点に追いついた直後にハネズ（アスレチックス）の左翼ポール際の一発でサヨナラ勝ちした。

同点となった１０回２死無走者、ハネズは右腕Ｓ・ゴンザレスの１―２からの内角直球をフルスイング。打球は超満員のファンで埋まった左翼ポール際に吸い込まれた。ハネズはジャンプを繰り返しならダイヤモンドを一周しナインの待つホームにたどりついた。

苦しい試合だった。２、３、５、６回に先頭打者が安打で出塁も得点を挙げたのは６回無死満塁でのアレナド（ダイヤモンドバックス）の犠飛による１点だけ。

９回にパナマの５番手、巨人のバルドナードの押し出し四球で同点としタイブレイクに持ち込んだ。延長１０回にはタイムリーで勝ち越しを許したが、２点差となりそうだった右翼への安打で本塁を狙った二塁走者を、右翼コルテス（アスレチックス）が好返球で刺したのが大きかった。

これで２連勝。キューバ、カナダの２試合を残してＡ組のトップに浮上して１次リーグ突破が濃厚となった。