◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）

昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本勢トップの２位だった。連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）とゴール目前までデッドヒートを繰り広げたが、わずか２秒及ばなかった。それでも、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権は獲得した。

日本記録保持者の前田穂南（天満屋）は約１９キロから遅れ、２時間３１分２１秒の２１位だった。風が強く吹き荒れる中で懸命に走ったが、徐々に後退。「体が少し冷えて、調子が上がらなかった。沿道からの応援もたくさんだったので、最後までしっかり走りきろうと思っていました」と振り返った。

現在、ゼロから体を作り直している段階と言い「調子も戻ってきているので、次に向けて取り組んでいきたい。練習していく中で走りの感覚は良い状態になっていると感じています」と話した。今大会でのＭＧＣ出場権には届かなかったが、次回の飛躍に期待だ。

定刻の午前９時１０分にスタート。風が強く吹く厳しい状況で前田、２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）ら有力選手は一人、また一人と脱落していく。３１キロで日本勢は佐藤と２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）の一騎打ちとなったが、佐藤が粘り勝ちして日本人トップの２位に入った。