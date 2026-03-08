◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」の3番手として登板した種市篤暉投手が圧巻の3者連続三振を記録。流れを引き込む投球をみせました。

5-5の7回、3番手としてマウンドへ。先頭のキム・ヘソン選手には高めのボールで空振り三振とすると、続くキム・ドヨン選手はスプリットで空振り三振。3人目のジャーマイ・ジョーンズ選手にはこの日最速の96.8マイル(約155.7キロ)を記録するなど、追い込んでからスプリットで3者連続三振としました。

種市投手は、「シンプルにホッとしています。いい場面で投げたいと思っていましたけれど、自分の持ち味を出して、いい流れを持ってこられた」と振り返りました。

投球内容には、「先発とやることは変わらない。ゾーンに強いボール、低めのフォークを意識した」と語り、「審判が高めのまっすぐをとっていたので個人的には投げやすかった。あとはフォークボールは低くと高低を意識した」と冷静に振り返りました。

直後の攻撃では、鈴木誠也選手の押し出し四球や吉田正尚選手のタイムリーで3点を勝ち越し。「勝ち投手になれてうれしい」と笑みを浮かべた右腕は、「負けている展開でも同点でも、いい投球をすれば次の攻撃がよくなると感じていた。自分としては一番の仕事ができた。個人的には三振とれる投手として選ばれているので、いい場面でもピンチの場面でも三振を取れるようにしたい」と力を込めました。