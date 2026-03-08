健康の不安、家族の病気や介護、看取りなど、病と人生にまつわるお悩みに、医師で小説家の南杏子さんが回答します（構成：内山靖子）

Q. 認知症の母の言動にイライラして耐えられません

（茨城県・会社員・61歳）

86歳の母が実家で一人暮らしをしています。実家は、私の家と妹の家どちらからも1時間半程度かかる場所。6年前に父を亡くしてから、母は記憶力や判断力が徐々に衰えていき、最近、初期の認知症・要介護1と認定されました。

専業主婦の妹がお金の管理をし、母に毎日電話をかけてくれているので、車で病院や買い物に連れて行くのは私の仕事だと思い、週に1度は実家に通っています。

なのに、母は自分勝手で、つくづくイヤな気分になるのです。詐欺防止のため、実家の固定電話は留守電にして、「出なくていい」と言ってあるのに、訪問販売の業者を勝手に家に入れてしまったり。

デイサービスは「面倒だから、週に4日も行きたくない」と、私の言うことをちっとも聞きません。ケアハウスも探しましたが、「気乗りがしない」と拒否。おまけに、口を開けば誰かの悪口ばかりなので、母とは会話をするのもウンザリです。

骨折して寝たきりになるか、押し込み強盗に殺されるかでもしない限り、母にイライラさせられる日が続くのかと思うと、もう関わりたくありません。

こんな母と、どうしたら穏やかな気持ちで接することができるでしょうか？

ワガママや反抗的な言動は認知症の初期症状

お仕事をしながら、一人暮らしのお母さまの生活を支えるために、毎週ご実家に通っていらっしゃる。ご自身の親とはいえ、さぞや大変なことだと思います。

それなのに、感謝されるどころか、お母さまのためを思って手配したことがすべて空回りして、徒労感でいっぱいになっている。こんなことならもう関わりたくない、というのが現在の心境でしょうか。

そんな相談者さんが穏やかな気持ちでお母さまと接するために、私からのアドバイスは2つあります。

まず、1つめは、「母のこんな言動で困っています」と、お母さまの主治医ときちんと話をすることです。私も、週に1度、認知症外来を担当しているので、認知症の患者さんとそのご家族とお話しする機会がありますが、ご家族が抱えている悩みの中で最も多いのが、相談者さんと同様に「言うことを聞かなくなった」「家族に反抗するようになった」なんです。

これはまさに認知症初期の症状かもしれません。認知症になったことで、それまでは「こんなことを言っちゃいけない」と、自分の思いを抑えていた脳の抑制がはずれて、幼子のように言いたい放題になってしまう。

「人の悪口ばかり言う」のも、認知症になって脳のコントロールが利かなくなったことが一因だと思われます。それがわかれば、相談者さんの心も少しはラクになるのではないでしょうか。

私も、ご家族には患者さんの脳のMRI画像をお見せして、「前頭葉の部分が萎縮しているので、理性のコントロールが利かなくなって感情的になるのです」と、医学的な根拠を明らかにしながら説明しています。

もちろん、それで問題が解決されるわけではありません。ただ、「認知症という病気なので、反抗されてもできるだけ優しく、笑顔で接してあげてください」とお願いすると、ご家族の理解が進み、「以前より穏やかになり、関わりやすくなりました」とおっしゃる場合が少なくないのです。



（イラスト：山崎のぶこ）

「姉の沽券」を捨て、一時的に離れてみては？

2つめのアドバイスは、可能なら、しばらくお母さまから離れることです。現在の相談者さんは「もう関わりたくない」と思うほど、お母さまとの関係に疲れていらっしゃる。「骨折するか、強盗に殺されるか」というような「負の展開」を望むのは、それだけ精神的に追い詰められている証拠です。

妹さんが毎日電話しているから、病院や買い物には自分が連れて行かねばと思っていらっしゃるようですが、それは妹さんに頼まれたことなのでしょうか？

妹さんがここまでやっているのだから、姉の自分も母親の世話をおろそかにするわけにはいかないと、義務感で自分自身を縛ってはいませんか？ その「姉の沽券」こそが、相談者さんを苦しめているのかもしれません。

もし可能であれば、しばらくの間、妹さんに頼ってみてはどうでしょう？ 幸いにも、お母さまのお金の管理は妹さんがしてくれている。デイサービスにも通い、認知症初期とはいえ、お母さまは自分のことはなんとか自分でできているようですね。

ならば、ある程度のことには目をつぶり、心身ともに少し離れた場所から見守ってあげてもいいのでは。まずは相談者さん自身が心の平安を保てなければ、お母さまの心を守ることもできません。

もちろん、負担が増す妹さんには感謝の思いを伝え、会社員である相談者さんはたとえば経済的な部分をフォローすれば、姉妹間のバランスも取れるのではないでしょうか。

これからさらにお母さまの認知症が進行すれば、その都度、介護の状況も変わってきます。お母さまが入所する施設を探したり、公的な支援を利用するための情報収集も必要になるでしょう。

直接、お母さまのお世話をするよりも、相談者さんはむしろこうした役割を果たすことが求められるのではないでしょうか。今は、そのときのために力を蓄えつつ、自分が得意な方法でお母さまを支えていきたいと、一度妹さんと話し合ってみてください。

老親の介護は長丁場です。自分が長続きする方法で介護をすることで、お母さまにも相談者さんにとっても、幸せな日々につながるよう祈っています。

