「この世の御方でしょうか…」市川團十郎、歌舞伎ショットを披露！ 「美しい」「若返られた気がします」
「この世の御方でしょうか…」市川團十郎、歌舞伎ショットを披露！ 「美しい」「若返られた気がします」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは3月7日、自身のInstagramを更新。現在全国21カ所で開催されている「市川團十郎特別公演」での光源氏姿を披露しました。
【写真】市川團十郎の”光源氏”姿！
「この世の御方でしょうか…」市川さんは「歌舞伎 旅巡業 仲間と共に 日本を巡る歌舞伎の旅、私は源氏物語から、皆は群舞」とつづり、3枚の写真を投稿。2月28日から全国21カ所で開催されている「市川團十郎特別公演」で演じている光源氏の姿での自撮りショットを披露しています。
コメントでは「美しいです」「團様、素敵すぎです」「この世の御方でしょうか…」「最近、とても若返られた気がします」「少し憂いを感じる美しさ〜」「写真集を作るなら掲載して欲しい1枚」と称賛の声が寄せられています。
「どんな装いでも素敵ですねダンディ」1月9日の投稿では、雑誌撮影のオフショットを披露している市川さん。着物や歌舞伎の衣装姿ではなく、ダンディな洋服姿にファンからは「やっぱりお洋服もとてもお似合いですね」「めっちゃかっこいい」「こういうのもすごくカッコいいです」「毎日見られるかっこよさ」「す、、、すてきです」「自然体で素敵」「どんな装いでも素敵ですね ダンディ」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト