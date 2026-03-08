郵便局に「WBC」公式ライセンスグッズが登場！ 数量限定の“記念フレーム”や“純銀コイン”など用意
国際野球大会「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」日本代表の出場を記念した公式ライセンスコレクション第1弾が、3月2日（月）10時00分〜3月31日（火）23時59分の期間、「郵便局のネットショップ」で販売中だ。
【写真】高級感のある純銀を使用！ 11万円の「記念コイン」も
■郵便局限定デザインが登場
今回発売された公式ライセンスコレクション第1弾は、大会ロゴや開催地「TOKYO」をデザインに取り入れた、日本代表の挑戦を称える数量限定のメモリアルシリーズ。
「2026 World Baseball Classic 日本代表ダブルコインフォトミント」は、日本代表集合フォトを使用した郵便局限定デザインの記念フレーム。公式ロゴコインと日本代表オリジナルデザインコインの2枚を配した特別仕様で、世界限定2026個のシリアルナンバー入りとなる。
また、大会ロゴを刻印した「2026 World Baseball Classic 開催記念 純銀コイン」と「2026 World Baseball Classic 開催記念 ゴールドコイン」が用意されるほか、日常でも楽しめる「2026 World Baseball Classic コインキーチェーン」もそろう。
さらに、大会ロゴと日程をあしらった「2026 World Baseball Classic アクリルチケット」や、コンパクトサイズで飾りやすい「2026 World Baseball Classic コンパクトコインフォトミント」も展開され、ファンにはたまらないラインナップとなっている。
なお、各アイテムは数量限定のため、なくなり次第販売終了。加えて第2弾として日本代表選手をフィーチャーした記念グッズが、3月6日（金）より公開中だ。
【写真】高級感のある純銀を使用！ 11万円の「記念コイン」も
■郵便局限定デザインが登場
今回発売された公式ライセンスコレクション第1弾は、大会ロゴや開催地「TOKYO」をデザインに取り入れた、日本代表の挑戦を称える数量限定のメモリアルシリーズ。
また、大会ロゴを刻印した「2026 World Baseball Classic 開催記念 純銀コイン」と「2026 World Baseball Classic 開催記念 ゴールドコイン」が用意されるほか、日常でも楽しめる「2026 World Baseball Classic コインキーチェーン」もそろう。
さらに、大会ロゴと日程をあしらった「2026 World Baseball Classic アクリルチケット」や、コンパクトサイズで飾りやすい「2026 World Baseball Classic コンパクトコインフォトミント」も展開され、ファンにはたまらないラインナップとなっている。
なお、各アイテムは数量限定のため、なくなり次第販売終了。加えて第2弾として日本代表選手をフィーチャーした記念グッズが、3月6日（金）より公開中だ。