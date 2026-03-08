「タツは空中戦に強い。本当に素晴らしいゴール」悲願のプレミア昇格へ！首位クラブで今季５点目、小柄なサムライをランパード監督が絶賛
世界最高峰のプレミアリーグへまた一歩前進した。
現地３月７日に開催されたイングランド２部リーグ第36節で、坂元達裕を擁して首位を快走するコベントリーは、ブリストルと敵地で対戦。２−０で快勝し、見事に５連勝を果たした。
坂元は右サイドハーフで先発出場。０−０で迎えた37分にジェイ・ダシルバからのクロスに反応すると、170センチの小柄ながら競り勝ち、ヘッドで先制点をマークした。実に４か月ぶりの得点で、今季５点目となった。
勢いに乗る背番号７はさらに45＋６分、ゴール前での空中戦からマイボールにし、ハジ・ライトの追加点を呼び込んでみせた。
フランク・ランパード監督も大絶賛のパフォーマンスだ。地元メディア『Coventry Live』によれば、かねてより日本人アタッカーを高く評価しているレジェンドは、試合後にこう語った。
「タツは空中戦に強い。ジャンプ力があり、ウインガーのようにボックス内に飛び込む。そしてジェイからのクロスが彼のために上げられた。そう、タツは跳躍力があるから、本当に素晴らしいゴールだった」
昨季は昇格プレーオフ準決勝でサンダーランドに敗れ、惜しくも昇格を逃した。現在29歳でコベントリー３年目を戦う坂元は今季こそ、ランパード監督と共に世界最高峰の扉を開けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】170センチの日本人アタッカーが鮮烈ヘッド弾→再び空中戦で強さを発揮して追加点を演出
