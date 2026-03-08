「タツは空中戦に強い。本当に素晴らしいゴール」悲願のプレミア昇格へ！首位クラブで今季５点目、小柄なサムライをランパード監督が絶賛

「タツは空中戦に強い。本当に素晴らしいゴール」悲願のプレミア昇格へ！首位クラブで今季５点目、小柄なサムライをランパード監督が絶賛