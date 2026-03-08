「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）が4月13日の「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 154」（東京・後楽園ホール）で日本ユース・ライト級王者で日本同級9位の橋本舞孔（20＝DANGAN）と公開プロテストを受験することが決まった。8日、所属する大橋ジムが発表した。

アマ49戦全勝33RSCの藤木は先月27日、同ジムからプロ転向することを発表。高校時代に全国大会全てで優勝したことから愛称は「THE KING」に決定。すでに元WBA＆IBF統一世界スーパーバンタム王者マーロン・タパレス（フィリピン）とのスパーリングを経験するなど、「スピード、パンチ力、テクニック、耐久力全てがが10点満点。これ以上ない逸材」と大橋秀行会長が大絶賛するスーパールーキー。世界戦が行われる興行で日本ランカーと手合わせすることが決まった。

同興行のメインイベントではIBF世界ライトフライ級タイトルマッチが行われ、王者タノンサック・シムシー（25＝タイ）が昨年6月の同級王座決定戦で獲得した王座の初防衛戦で同級1位セルジオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ）の挑戦を受けるほか、セミファイナルの60キロ契約8回戦ではIBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）がWBAアジア同級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）と対戦する。

当日のカードは以下のとおり。

▽IBF世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦―IBF世界同級王者タノンサック・シムシー（タイ、40戦39勝34KO1敗）vsIBF世界同級1位セルジオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ、26戦26勝22KO）

▽藤木勇我の公開プロテスト

▽60キロ契約8回戦―IBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）vsWBAアジア・スーパーフェザー級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）

▽49キロ契約8回戦―日本ミニマム級4位・北野武郎（大橋、11戦9勝4KO1敗1分け）vsフィリピン・ライトフライ級13位カート・ポール・パブラル（フィリピン、9戦8勝5KO1敗）

▽8回戦―荒竹一真（大橋、2戦1勝1KO1敗）vsパリニャ・カイカンハ（タイ、11戦7勝7KO4敗）

▽6回戦―佐々木 革（八王子中屋、7戦7勝4KO）vs韓国スーパーミドル級4位タエギュン・ユン（韓国、3戦3勝1KO）

▽東日本新人王予選ライト級4回戦―山口聖矢（大橋、6戦4勝2KO2敗）vs荒川大樹（T＆T、4戦3勝1分け）

▽東日本新人王予選ミニマム級4回戦―林兼士（大橋、デビュー戦）vs大久保るきあ（八王子中屋、5戦2勝2KO2敗1分）