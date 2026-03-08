モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 笠井海夏子 】 「キックスタートいつかやってみたいな。できる気がしないけど」「こう見えて大型乗れます。安全運転大好きマンです」 バイクとのオフショット公開





笠井海夏子さんは「キックスタートいつかやってみたいな。できる気がしないけど」と綴ると、バイクと共に佇む動画をアップ。



続けて「こう見えて大型乗れます。」と、記しました。





そして「安全運転大好きマンです。」「よろしくお願いします。」と、綴っています。



この投稿にファンからは「いつ見ても、カッコ可愛い」・「キュートなショートカットが似合ってステキです♥」などの反響が寄せられています。





笠井海夏子さんは、愛車「ハーレーダビッドソン」を洗車する様子など、日々、バイクライフをＳＮＳに投稿。



２０２５年４月４日の投稿では「FTRの時は可愛いさもある感じでバイク乗りたい思ってたけど、ハーレー乗り始めてから、かっこよく乗りたい欲がすごい出てきてしまった笑！そして FTRの時とは違う、なんていうか、強いボスが守ってくれているような無敵な感じ（笑）アメリカン乗ってる人、そう言う感覚ある人いるかな？あったかくなってきたから遠出したいなぁ」と、その思いを綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】