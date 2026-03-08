きょうは冬型の気圧配置で、北海道から北陸の日本海側で雪が降り、風が強く、吹雪く所もありそうです。その他の日本海側や太平洋側は日差しがありますが、北よりの風がやや強いでしょう。南西諸島は晴れ間がある予想です。

きょうの予想最高気温は、全国的に平年並みかやや低く、北陸などは真冬並みの寒さとなるでしょう。晴れる所でも北よりの風が冷たく、実際の気温より寒く感じられそうです。日差しがあっても暖かい服装がおすすめです。

＜きょう8日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌： 2℃ 釧路： 6℃

青森： 4℃ 盛岡： 5℃

仙台： 8℃ 新潟： 7℃

長野： 6℃ 金沢： 6℃

名古屋：11℃ 東京：13℃

大阪：11℃ 岡山：13℃

広島：12℃ 松江： 9℃

高知：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：15℃ 那覇：20℃

あすとあさっても日本海側は冷たい雨や雪の降る所がありますが、降り方は弱い見込みです。水曜日以降は晴れたり曇ったりの空模様が続くでしょう。

この先の気温は、全国的にこの時季としてはやや低く、朝晩を中心に空気が少し冷たく感じられそうです。気温が低くてもスギ花粉のピークに入っている所は、花粉が非常に多く飛びますので、万全な対策が必要です。