きょうは冬型の気圧配置で、北海道から北陸の日本海側で雪が降り、風が強く、吹雪く所もありそうです。その他の日本海側や太平洋側は日差しがありますが、北よりの風がやや強いでしょう。南西諸島は晴れ間がある予想です。

きょうの予想最高気温は、全国的に平年並みかやや低く、北陸などは真冬並みの寒さとなるでしょう。晴れる所でも北よりの風が冷たく、実際の気温より寒く感じられそうです。日差しがあっても暖かい服装がおすすめです。

＜きょう8日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 2℃　釧路： 6℃
　青森： 4℃　盛岡： 5℃
　仙台： 8℃　新潟： 7℃
　長野： 6℃　金沢： 6℃
名古屋：11℃　東京：13℃
　大阪：11℃　岡山：13℃
　広島：12℃　松江： 9℃
　高知：15℃　福岡：13℃
鹿児島：15℃　那覇：20℃

あすとあさっても日本海側は冷たい雨や雪の降る所がありますが、降り方は弱い見込みです。水曜日以降は晴れたり曇ったりの空模様が続くでしょう。

この先の気温は、全国的にこの時季としてはやや低く、朝晩を中心に空気が少し冷たく感じられそうです。気温が低くてもスギ花粉のピークに入っている所は、花粉が非常に多く飛びますので、万全な対策が必要です。