¡Úµð¿Í¡Û¡Ö´¨¤¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡×¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬µ¤²¹£·ÅÙ¤Ç¤âÈ¾Âµ¡õÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¡ÖËÍ¤¬´¨¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤éÃ¯¤¬¡Ä¡×¡¡
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬£¸Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤òÈ¾Âµ¡õÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹£·ÅÙ¤ÇÉ÷¤â¶¯¤¯¡¢Áª¼ê¤¬¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸üÃå¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç°ì¿Í¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤Ç¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤¿¡£²¹ÃÈ¤Ê²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç´¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö´¨¤¤¤Ã¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼´¨¤¤¤Î¤ËÈ¾Âµ»Ñ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¡ÖËÍ¤¬´¨¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Ã¯¤¬½ë¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡Ø²¶¤âÈ¾ÂµÃå¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥Û¥Ã¥È¤Ê¸µµ¤°õ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÇ®¡×¤òÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£