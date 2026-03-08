森下舞桜、涼邑芹、陽向こはるが仮面女子に加入して８周年を迎えた。

森下は「私、森下舞桜は仮面女子に加入して８年が経ちました。今も一緒に活動している涼邑芹ちゃん、陽向こはるちゃんと同時に加入したのですが、ここまで長く活動し続けられるのは本当に応援してくださる皆さんがいるからです。夢を持ち続けられること、仮面女子を続けたいと思えるこの環境、そして共に切磋琢磨し合える仲間に感謝したいです。この８年はとても濃く、どの経験も私を成長させてくれました。９年目も、応援してくださる皆さんや仲間と一緒に、感謝と初心を忘れず活動していきたいと思います！ありがとうございます」と語る。

陽向は、４月１日から５日まで、東京都豊島区のシアターグリーン ＢＯＸ ｉｎ ＢＯＸ ＴＨＥＡＴＥＲで上演のミュージカル「ｍｏｄｅｒａｔｏ 〜刻を奏でるラジオ〜」に出演する。

陽向は「温湖子陳役として出演します。今月２月に舞台デビューをし、千秋楽が終わった２日後に『次はミュージカル決まったよ！！』と連絡を頂き、本当にうれしかったです。こんなにも早く次につなげられたこと、ミュージカルという新しい道に進めたことにわくわくしています。今回は個性的な役柄になると思います！ぜひ劇場でお待ちしてます！！」と話す。

なお、仮面女子は、６月２６日に川崎ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ’でワンマンライブ「『Ａｗａｋｅｎｉｎｇ』―仮面女子 革命前夜―」を開催する。