美人アナウンサー「身長170mあるのでヒール避けてたけど」美スタイル際立つタイトコーデに反響「脚の長さがレベチ」「神スタイル」
【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月7日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しトップスとスキニーパンツのタイトなシルエットのコーディネートを披露した。
瀧山アナは「身長170cmあるのでヒール避けてたけど今年から沢山履くことにしてます」とコメントし、写真を公開。グレーのヘソ出しインナーにネイビーのカーディガン、スキニーパンツにヒールの高いブーツを合わせたタイトなシルエットのコーディネートで、スラリとした美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「神スタイル」「脚の長さがレベチ」「美しすぎて目が離せない」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
◆瀧山あかねアナ、ヘソ出しトップス×スキニーパンツのタイトコーデ公開
◆瀧山あかねの投稿に反響
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
