MAX REINA、13歳長女との仲良し2ショット公開「大きくなってる」「口元がそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが3月7日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】47歳歌手「口元がそっくり」13歳娘と肩寄せ合う2ショット
REINAは「ミモザのワークショップに娘と一緒に参加して来ました」と記し、作業台を前にミモザの花を持って寄り添いカメラに笑顔を向けている娘との2ショットを公開。「小さい頃以来、親子一緒に作業する事が無くなっていたので無我夢中で楽しんじゃいました〜 リース、ブーケ、プチブーケ お家の中がお花の香りで癒されてます」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「口元がそっくり」「娘さん大きくなってる」「楽しそうな親子時間」「仲良しで微笑ましい」などと反響が寄せられている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MAX REINA、娘との2ショット公開
◆MAX REINAの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】