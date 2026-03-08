【60代スマホあるある】ネット広告を減らすには？即できる設定を図解でわかりやすく解説

ウェブページを見ていると、突然表示されるネット広告。記事が読みづらかったり、消すのが面倒だったりしますよね。そこで今回は、広告をある程度減らせるスマホの設定方法をご紹介します。

ネット広告を減らしたい！

表示される広告のなかには、ページのほとんどが隠れてしまうほど大きいサイズのものも。「×」や「close」を押せば消すことができますが、アイコンが小さいので押しにくく、押し間違えて逆に広告を開いてしまうこともあり、不便です。

こうした広告は「ポップアップ広告」と呼ばれ、スマホの設定を変えることで表示回数をある程度減らすことができます。ただ、ウェブサイトの多くは広告収入を得ることでサイトを無料で公開しているので、すべての広告を非表示にはできません。

ポップアップ広告を減らす方法

「Safari」の場合

❶「設定」→「アプリ」→「Safari」をタップ。

❷「ポップアップをブロック」をオンにする。オンは〇が右側で色が濃くなり、オフは〇が左側で色が薄くなる。

「Google クローム」の場合

❶画面右上の「… 」をタップ。

❷「設定」→「サイトの設定」→「煩わしい広告」をオフにする。

広告を閉じるいろいろなアイコン

広告は「×」「閉じる」「close」などをタップすると閉じることができます。広告によっては画面を少しスクロールすると表示されるものや、「V」をタップすると広告が折りたたまれて小さくなるものもあります。

ちょっとした設定で、スマホの見やすさや快適さは変わります。気になる方は、ぜひ試してみてください。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数38万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

★スマホ＆AIを味方に人生を楽しみ尽くす！

「スマホを使いこなせない」「わからないことがあっても人に聞けずに困っている」「AIってどうやって使う？」。そんな人へ、スマホをもっと楽しくお得に使う方法やAIの超・基礎知識を紹介。人生100年時代、スマホを味方に今後の人生を楽しみ尽くしましょう。

（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）