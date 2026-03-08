ºØÆ£²í¼ù»á¡¡À©µåÆñ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌá¤»¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×
¡¡µð¿Í¤Ç180¾¡¤òµó¤²¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¡Ê61¡Ë¤¬8Æü¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÀ©µåÆñ¤Î½¤ÀµË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Æ£Ï²¤Ï5Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£2²ó1¼ºÅÀ¡¢5»Í»àµå¤È¹Ó¤ì¡¢7²ó¤Ë¤Ï±»ô¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÅê¤²¤Æ¤â¡Êº£¸å¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹ßÈÄ¸å¤Ë¤ÏÌó40µå¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ·ò¸ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢À©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÆ£Ï²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤Ë¤Ò¤È¸À¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¡ÊÀ©µåÆñ¡Ë¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌá¤»¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌá¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£