女優盒兇劼る（24）が8日、都内で、2026．4．−2027．3カレンダー（わくわく製作所）の発売記念イベントを行い、取材に応じた。

春らしくなり「そろそろ肌を出しても許される時期かなと思って、涼しげな衣装にしました」と、右肩を出したトレンド感あるファッションで登場した。今年のカレンダーは、ふとした瞬間がテーマ。「これまでより抜け感、脱力感をコンセプトに撮りました。一緒にいるときの一瞬に見えたらいいなと思って」と、自然体なカットが多い仕上がりになった。

晴天にも恵まれた。「晴れ女っていうとおこがましい。私、あんまり雨降らさない系女なので」と笑った。

カレンダーを見てもらいたい相手には、テレビ東京系「ポケモンとどこいく！？ 」（日曜午前7時30分）で共演しているあばれる君と松丸亮吾を挙げた。「明るい姿しか見せてないので、アンニュイなひかるもいるんだよ、と伝えたい。お、いいじゃんで終わると思いますけど」。

20代中盤になり、睡眠を大切にするようになったという。意外にも、安眠のコツはソファで寝ることと言い「枕を固定できるのでよく眠れる。限られたスペースで寝るのにハマってます。体が痛くなったりは今のところない」と明かし、「ベストは7時間寝たいですけど、最低でも5時間はとりたい」と話した。

最近は少しずつ体作りに取り組んでおり、挑戦したいことに「壁を登りたい」と回答。「見ての通り、軟弱な腕をしている。腕立て伏せもできないので…」ときゃしゃな右腕に視線を移し、「アクションはずっとやりたい思いはある。鍛えて、まず力こぶをつくろうかなと思います」と肘を曲げてみせた。