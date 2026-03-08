岐阜vs甲府 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](長良川)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 26 大串昇平
MF 39 泉澤仁
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 6 小林岩魚
MF 8 安田虎士朗
MF 14 藤井一志
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 26 佐藤和弘
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 26 大串昇平
MF 39 泉澤仁
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 85 箱崎達也
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 6 小林岩魚
MF 8 安田虎士朗
MF 14 藤井一志
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 26 佐藤和弘
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹