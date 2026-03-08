[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](長良川)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 23 外山凌

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 26 大串昇平

MF 39 泉澤仁

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 15 山田直輝

MF 19 松本歩夢

MF 85 箱崎達也

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

監督

石丸清隆

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 20 遠藤光

DF 22 小出悠太

DF 44 福井啓太

MF 6 小林岩魚

MF 8 安田虎士朗

MF 14 藤井一志

MF 24 佐藤恵介

MF 27 武井成豪

MF 29 大島康樹

FW 10 内藤大和

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

MF 11 熊倉弘達

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 26 佐藤和弘

FW 32 太田龍之介

監督

渋谷洋樹