開催：2026.3.8

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[プエルトリコ] 4 - 3 [パナマ]

WBCの試合が8日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでプエルトリコとパナマが対戦した。

プエルトリコの先発投手はＥｄ・リベラ、対するパナマの先発投手はＡ・フラードで試合は開始した。

5回表、8番 Ｃ・ベタンコート 2球目を打ってセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットでパナマ得点 PUR 0-1 PAN、9番 Ｌ・カスティーヨ 3球目を打ってライトオーバーのタイムリーツーベースヒットでパナマ得点 PUR 0-2 PAN

6回裏、3番 Ｎ・アレナド 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでプエルトリコ得点 PUR 1-2 PAN

9回裏、1番 Ｗ・カストロ カウント3-0から押し出しの四球でプエルトリコ得点 PUR 2-2 PAN

10回表、1番 Ｊ・カバジェロ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパナマ得点 PUR 2-3 PAN

10回裏、4番 Ｃ・コルテス 2球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでプエルトリコ得点 PUR 3-3 PAN、5番 Ｄ・ハネズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでプエルトリコ得点 PUR 4-3 PAN

試合は4対3でプエルトリコの勝利となった。

この試合の勝ち投手はプエルトリコのＪ・エスパーダで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパナマのＳ・ゴンサレスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

