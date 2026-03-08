◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾 ― 韓国（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日に東京ドームで行われ、1勝1敗の韓国と1勝2敗の台湾が対戦した。

準々決勝進出へ両チームとも絶対に負けられない一戦で、韓国はメジャー通算78勝を誇る38歳左腕の柳賢振（リュ・ヒョンジン）、台湾は日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が先発。1回はともに3者凡退だったが、2回に台湾の4番・張育成（チョウ・イクセイ）が柳賢振の低め直球をとらえ、左翼席にライナーで放り込む先制ソロを放った。

台湾はオーストラリア、日本に連敗し、前日のチェコ戦で今大会初勝利。C組では唯一、4日連続の試合となった。韓国は前夜、熱戦の末に6―8で敗れた日本戦から約14時間後の試合だった。

東京ドームには韓国と台湾の応援団が詰めかけ、試合前から熱気ムンムン。一塁側と三塁側には応援ステージが設けられ、両チームのチアが華やかな応援合戦を繰り広げている。

▽1次ラウンドの順位決定方法

順位は勝率で決定。並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並んだケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。